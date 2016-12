Mexique



Seize personnes ont été tuées pendant les fêtes de Noël au Mexique dans les Etats affligés par la violence liée aux cartels de la drogue et six têtes humaines ont été découvertes, a-t-on appris de source officielle.

Neuf personnes ont été tuées dans l'Etat septentrional de Chihuahua, frontalier des Etats-Unis, lors des festivités de Noël, ont indiqué les autorités.

Cinq d'entre elles ont été tuées à Ciudad Juarez, dont trois femmes qui ont été torturées et un homme démembré dont les restes ont été retrouvés dans un camion abandonné.

Par ailleurs, six têtes humaines ont été découvertes dans l'Etat de Michoacan (ouest), près de Jalisco, fief du cartel de la drogue Jalisco Nueva Generacion, a annoncé le bureau du procureur.

Dans le Sud du Mexique, sept personnes, dont cinq d'une même famille, qui fêtaient Noël ont été abattues par des hommes armés dimanche dans l'Etat de Guerrero, où la violence liée à la présence de trafiquants de drogue est également endémique, a annoncé la police.



Chili



Un séisme d'une magnitude de 7,6 a secoué dimanche le sud du Chili, provoquant l'évacuation de quelque 5.000 personnes dans la région côtière de Los Lagos sans faire de victime ni de dégât majeur.

Le tremblement de terre a perturbé la journée de Noël de milliers de personnes qui ont dû quitter leur domicile pour tenter de rejoindre des zones plus élevées, après la publication d'un ordre d'évacuation et d'une alerte au tsunami par le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique.

Trois heures après le séisme, le Bureau national des situations d'urgence (Onemi) a annoncé la levée des deux ordres et indiqué aux quelque 5.000 personnes visées qu'elle pouvaient regagner leur logement.

L'alerte avait été émise pour les régions situées dans un rayon de 1.000 km autour de l'épicentre, à 225 km au sud-ouest de Puerto Montt.

Aucune victime n'a été signalée. L'Onemi a précisé qu'un pont a été détruit, certaines routes obstruées et que 21.000 foyers étaient sans électricité.