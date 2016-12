Turquie



Les réseaux sociaux Twitter et YouTube sont fortement perturbés en Turquie depuis la mise en ligne d'une vidéo du groupe Etat islamique montrant deux hommes présentés comme des soldats turcs être brûlés vifs, selon Turkey Blocks.

Cet organisme de surveillance du fonctionnement d'internet en Turquie précise sur son site internet que la plate-forme de partage de vidéos en ligne YouTube et le réseau social Twitter connaissent un fort ralentissement.

Il a également fait état de perturbations sur Facebook dans la nuit de jeudi à vendredi, après la publication de la vidéo de l'EI.

En fin de matinée vendredi, les internautes turcs continuaient à rencontrer des difficultés pour accéder à ces réseaux sociaux.

Selon Turkey Blocks, le blocage provient des fournisseurs d'accès à Internet. "Chacun établissant ses propres contrôles, certains usagers peuvent être partiellement affectés, voire épargnés", précise l'organisme.



RDC



Au moins 40 personnes ont été tuées et 460 autres arrêtées en République démocratique du Congo (RDC) cette semaine alors qu'elles protestaient contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

"Au cours de la semaine, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'Homme en RDC (BCNUDH) a documenté au moins 40 meurtres de civils à Kinshasa, Lubumbashi, Boma et Matadi, principalement des personnes protestant contre le refus du président Joseph Kabila de démissionner à la fin de son mandat officiel le 19 décembre", a indiqué l'ONU dans un communiqué.

Etat-continent de 70 millions d'habitants, la RDC n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir depuis son indépendance de la Belgique en 1960, et sa partie orientale reste déchirée par de multiples conflits armés depuis plus de vingt ans.