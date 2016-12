Mexique

Le bilan des spectaculaires explosions suivies d'un incendie sur un marché de feux d'artifice près de Mexico s'est alourdi mercredi à 33 morts tandis que les experts s'attelaient à déterminer les causes de la catastrophe survenue mardi après-midi.

Le marché en plein air de San Pablito à Tultepec, à une trentaine de kilomètres au nord de Mexico, était très fréquenté à l'approche de Noël. Les blessés se comptent par dizaines.

Policiers et secouristes ont continué mercredi de fouiller les décombres du site ravagé par les flammes à la recherche de nouveaux corps. Les enquêteurs en tenue de protection blanche passent les lieux au crible.

Le responsable local de la Justice, Alejandro Gomez, a déclaré à la télévision mexicaine que les causes de l'accident n'avaient pas encore été établies.

Une enquête judiciaire a été ouverte au niveau fédéral. Six explosions distinctes se sont produites, précise le parquet fédéral dans un communiqué.



Mossoul

Quatre travailleurs humanitaires et sept civils ont été tués par des tirs d'artillerie à Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak que l'armée tente de reprendre au groupe jihadiste Etat islamique (EI), a annoncé l'ONU jeudi.

Dans un communiqué, Lise Grande, coordinatrice des opérations humanitaires de l'ONU en Irak, a condamné "dans les termes les plus forts" ces tirs d'obus de mortier survenus dans les dernières 48 heures. Elle n'a pas précisé la nationalité des humanitaires ni à quelles organisations ils appartenaient.

Quarante personnes ont également été blessées par ces tirs, selon elle.

Les victimes civiles "faisaient la queue pour recevoir de l'aide d'urgence" lorsque les tirs les ont atteints, a ajouté Mme Grande. "Les gens qui attendent de l'aide sont déjà, en soi, vulnérables et ont besoin d'aide. Ils devraient être protégés et non pris pour cible".