Suisse



L'homme qui a blessé par balles trois fidèles dans un centre de prière islamique à Zurich (nord de la Suisse) avant de se suicider, était un Suisse de 24 ans avec des origines ghanéennes, passionné d'occultisme, a déclaré mardi la police.

Lors d'une conférence de presse, les enquêteurs ont révélé que l'agresseur avait également tué dimanche un Suisse de 24 ans qu'il connaissait, à coups de couteau, sur une aire de jeux de Zurich. Le meurtrier, dont la police n'a pas précisé l'identité, avait pu être rapidement identifié grâce à la découverte sur place de traces de son ADN, qui avait été prélevé il y a 7 ans à la suite d'un vol de bicyclette.

La police avait immédiatement diffusé une photo du meurtrier et lancé une opération de recherche, mais sans pouvoir le localiser avant la fusillade. Nous ignorons pour l'instant ses motifs (...) Des symboles correspondant (à l'occultisme) ont été retrouvés chez lui", a déclaré la responsable de la police du canton de Zurich, Christiane Lentjes Meili.



Colombie



Cinq membres de l'équipage d'un Boeing 727 cargo ont été tués et un autre a été grièvement blessé lorsque l'appareil s'est écrasé mardi dans l'est de la Colombie, a indiqué l'aviation civile.

"Cinq membres d'équipage sont morts et un sixième a été hospitalisé sur place (...) avant d'être transféré vers Bogota dans un avion ambulance de la force aérienne" colombienne, a déclaré dans une vidéo le colonel Freddy Bonilla, secrétaire de la sécurité aéronautique civile.

Le technicien de vol, qui est dans un état critique, est le seul membre de l'équipage à avoir survécu à cet accident qui s'est produit non loin de la frontière avec le Venezuela.

L'appareil, un Boeing 727 de la compagnie aérienne colombienne Aerosucre, avait décollé, avec ses six membres d'équipage à son bord, de Puerto Carreno pour Bogota, selon l'aviation civile.

Il s'est écrasé à 17h23 locales (23h23 GMT) trois minutes après son décollage de l'aéroport, selon un communiqué de l'aviation civile.