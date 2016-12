Suisse



L'homme qui a tiré sur trois personnes dans une mosquée de Zurich lundi est mort, a annoncé la police mardi, confirmant que le corps trouvé près du lieu du drame était celui de l'agresseur.

Les autorités ont identifié le suspect, précise la police cantonale sans autre précision. Une conférence de presse était prévue hier à 13h00 GMT. L'homme a fait irruption vers 17h30 (16h30 GMT) dans le centre islamique lundi et a ouvert le feu sur les fidèles. "Le suspect est l'homme mort retrouvé à environ 300 mètres du lieu du crime après la fusillade dans la mosquée", lit-on dans un communiqué de la police publié sur le site Internet de la police.

Deux des trois personnes touchées, âgées de 30, 35 et 56 ans, souffrent de blessures graves, a précisé la police.



Chine



La Chine a rendu mardi aux Etats-Unis le drone sous-marin qu'elle avait saisi en mer de Chine méridionale, ont annoncé le ministère chinois de la Défense et le Pentagone, mettant fin à un incident qui a tendu les relations bilatérales.

"Après des consultations amicales, la Chine et les Etats-Unis ont mené à bien le 20 décembre à midi en mer de Chine méridionale la restitution du drone sous-marin américain", a indiqué le ministère chinois dans un bref communiqué publié sur son site Internet.

Le département américain à la Défense a confirmé l'opération peu après, répétant que la saisie de l'engin avait été "non conforme au droit international". Les Etats-Unis ont appelé la Chine à "s'abstenir de nouvelles actions entravant les activités légales américaines", a indiqué Peter Cook, porte-parole du Pentagone. Un responsable de la défense américaine avait annoncé lundi que l'engin serait remis à l'équipage d'un navire de guerre américain dans les environs du récif de Scarborough, un îlot situé au large des Philippines. Un destroyer américain devait être sur place, affirmait-il.