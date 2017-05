Nawal El Zoghbi promet une nouvelle chanson en dialecte marocain

La star Nawal El Zoghbi, qui a été parmi les premiers artistes libanais à chanter en dialecte marocain, promet à son public une nouvelle chanson marocaine très prochainement. "La chanson sera présente dans mes projets à venir", a-t-elle annoncé, dimanche à Rabat, lors d'une conférence de presse avant son concert, donné la soirée dans le cadre de la 16ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde. La diva des années 90 veut revenir en force sur la scène artistique, après le retard accumulé ces dernières années. "Je prépare plusieurs chansons qui seront accompagnées de vidéoclips", a confié la star libanaise, notant qu’elle sera présente dans des festivals et spectacles cet été. Elle compte également se lancer dans de nouvelles expériences, telles que les titres des séries télévisées et un programme de télé réalité sur Youtube. Nawal, qui est à sa deuxième participation à Mawazine après l’édition 2011, s’est dite ravie de pouvoir revenir à ce grand Festival musical qui attire des stars de la chanson arabe et internationale et constitue une valeur ajoutée dans son parcours artistique.

Nawal Al Zoghbi a sorti plus de 14 albums depuis qu’elle a débuté sa carrière en 1988. C’est dans l’émission Studio El Fan qu’elle s’est lancée avant de produire son premier opus, Wehiaty Endak. Le deuxième, Aizah el Rad, marque sa présence sur la scène et la prépare pour le succès avec le titre Walla bihemini. En 1995, un célèbre imprésario libanais décide de réunir Nawal avec le chanteur Wael Kfoury. Ils font ensemble trois chansons dont la plus populaire est Min habibi ana. Celle-ci reçoit un accueil immense dans le monde arabe.

Deux ans plus tard, Nawal sort un album, Habeit ya leil, avec un vidéoclip avant-gardiste, suivi d’un autre titre qui sera son plus grand succès, Mandam Aleik, en 1998. Ce dernier lui permet d’asseoir définitivement sa popularité, du Maghreb jusqu'au Golfe arabique. Depuis, Nawal Al Zoghbi ne cesse d’enrichir son palmarès avec des collaborations et des concerts et spectacles à travers le monde entier.