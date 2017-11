Nasri et Ribery font un don aux Rohingyas

Le 27 novembre dernier, plusieurs personnalités à commencer par Jérôme Jarre et Omar Sy ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos appelant à venir en aide aux Rohingya, cette population musulmane réprimée en Birmanie et contrainte à l'exil au Bangladesh. L’acteur se trouve dans un camp de réfugiés au sud du Bangladesh, aux côtés d’autres personnalités du monde du rap. Mercredi vers 16 heures, plus de 1,04 million de dollars avait été collecté sur la plateforme de financement participatif Gofundme, soit plus que l’objectif initial de 1 million, grâce à la mobilisation de plus de 30.000 internautes. Parmi les généreux donateurs se cache un certain Samir Nasri. L'ancien international français qui évolue aujourd'hui au Antalyaspor Kulübü, a versé 100.000 dollars, quand son ami Franck Ribéry, tout aussi déterminé à aider les Rohingya à s'en sortir, a donné 50.000 dollars.

Les organisateurs visent désormais une cagnotte de 1,5 million de dollars. Cette somme doit aller dans son intégralité aux réfugiés, promet la campagne de mobilisation, et servira à combler leurs besoins les plus urgents (nourriture, eau potable notamment).