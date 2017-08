Nahiri et Agred forfaits pour le match de l’EN contre l’Egypte

Coup dur pour le Onze national des locaux qui devra se passer des services de Naïf Agred et Mohamed Nahiri. Ces deux internationaux sont déclarés forfaits pour le match aller de dimanche prochain à Alexandrie contre la sélection égyptienne pour le compte des éliminatoires de la 5ème édition du Championnat d’Afrique des nations dont les phases finales sont prévues début 2018 au Kenya.

Les examens médicaux effectués par le médecin de l’équipe nationale, Saïd Zaguini, ont révélé que la blessure contractée par Naïf Agred au cours du dernier Championnat arabe des clubs avec le FUS nécessitait davantage de repos, lit-on sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Quant à Mohamed Nahiri, la même source indique qu’il s’était blessé lors du match amical disputé lundi dernier à Tunis contre l’équipe libyenne, rencontre qui s’était soldée sur une large victoire des Nationaux par 5 à 1.

Le contingent dépêché pour ce match face à l’Egypte se trouve donc réduit à 25 joueurs, sachant que l’équipe nationale s’est envolée jeudi depuis l’aéroport international de Carthage en direction du Caire avant de rejoindre Alexandrie via un vol interne.

Mais avant le voyage, le Onze marocain a bouclé, mercredi, sa concentration tunisoise par une dernière séance d’entraînement tenue à l’annexe du stade de Rades et au cours de laquelle le sélectionneur national, Jamal Sellami, a axé son travail sur les aspects technique et tactique, rapporte le site fédéral.

Il y a lieu de rappeler qu’une fois à Alexandrie, les coéquipiers de Mohamed Ounajem auront à effectuer deux autres séances d’entraînements consacrées aux ultimes réglages afin d’être fin prêts pour ce premier acte dominical. Un match que l’EN doit négocier avec intelligence en vue d’aborder la seconde confrontation le 18 de ce mois à domicile dans de bonnes dispositions.

Dans une déclaration au site de la Fédération, Jamal Sellami, s’est montré des plus francs, indiquant que la mission de la sélection marocaine, en préparation depuis 6 mois déjà, est de représenter dignement le championnat national et se qualifier au CHAN aux dépens de l’Egypte. Si ce scénario prendrait forme, ce serait la troisième participation de l’EN des locaux aux phases finales du CHAN après celles de l’Afrique du Sud en 2014 et du Rwanda en 2016.

A noter qu’en plus de la confrontation Maroc-Egypte, le second ticket réservé à la zone Nord du continent pour le CHAN sera une affaire entre l’Algérie et la Libye.