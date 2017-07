Nadal vise un troisième titre à Wimbledon

L'Espagnol Rafael Nadal a estimé samedi qu'il pouvait s'adjuger un troisième titre à Wimbledon (3-16 juillet) s'il ne se faisait pas surprendre dès les premiers tours comme lors de ses quatre précédentes participations.

"On verra bien ce qu'il se passe cette année. Je sais que c'est toujours difficile. On peut sortir de ce tournoi assez vite. Mais en même temps, si je suis capable de passer au début, je pense que je vais être en confiance", a expliqué le N.2 mondial, surpris par un joueur au-delà du Top 100 lors de ses quatre précédentes campagnes londoniennes.

"Je joue bien depuis le début de la saison", a continué le récent vainqueur de Roland-Garros, son dixième titre sur la terre battue parisienne, mais qui n'a plus passé le quatrième tour à Wimbledon depuis 2011.

Touché à un poignet et absent à Londres en 2016, le joueur âgé de 31 ans, ennuyé régulièrement par ses genoux, espère pouvoir tenir la quinzaine sans pépin.

"Je ne peux pas dire exactement comment cela va se passer parce que j'ai tout connu. Mais j'ai déjà eu du succès en ne me sentant pas en grande forme", a assuré le vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem.

"J'ai connu des expériences vraiment négatives alors que j'essayais de jouer sans être en forme, comme l'année passée à Roland-Garros ou ici en 2012. Il y a toujours des décisions à prendre, avec des risques. Des fois ça se passe bien, des fois non", a-t-il ajouté.

"Vous pouvez imaginer comme jouer à Wimbledon est spécial, vraiment spécial. Cela a toujours été l'un des mes grands objectifs quand j'ai commencé à avoir du succès dans ce sport", a déclaré l'Espagnol qui s'est préparé pour le gazon chez lui à Majorque. "J'ai toujours voulu bien jouer dans ce tournoi et j'ai atteint cinq fois la finale", a-t-il rappelé.