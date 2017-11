Nabilla fait une surprenante révélation sur sa mère

"Ma mère ne s'est pas vraiment occupée de moi quand j'ai vécu avec elle. Elle n'était jamais là, je n'avais aucun cadre. Sans doute ma vie aurait-elle été différente si elle m'avait un peu cadrée. En prison, elle n'est venue me voir qu'une fois. Et quand j'en suis sortie, juste avant Noël que j'ai passé chez ma mémé, elle n'était pas là. Elle était en Thaïlande avec son mec. C'est chaud, non?", expliquait Nabilla l'an dernier, au sujet de sa relation avec celle qui lui a donné la vie. Heureusement, les années ont fini par rapprocher Nabilla et Marie-Luce qui aujourd'hui partagent de vrais instants complices et ont décidé de faire table rase du passé. Mais la maman de la star de télé-réalité a toutefois commis une petite erreur... en dévoilant sur Facebook qu'elle avait retrouvé l'amour, sans même prévenir sa poupée qui l'a très mal pris, en témoigne son message posté sur Twitter accompagné d'un emoji furieux. Nabilla, elle, file le parfait amour avec Thomas Vergara depuis plusieurs années. Un homme avec qui elle rêve de fonder une famille et de franchir le cap du mariage.