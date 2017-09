Mustapha Nejjari : Le cyclisme marocain ambitionne de prendre part aux JO de Tokyo

Le directeur technique de l'équipe nationale de cyclisme, Mustapha Nejjari, a souligné que le prochain objectif pour les sélections marocaines sera d’assurer une participation aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020.

L’équipe nationale de cyclisme redoublera ses efforts en vue de se rapprocher des niveaux européen et mondial dans l’objectif de prendre part à cet évènement sportif phare prévu dans la capitale nippone, a indiqué M. Nejjari.

Dans une interview accordée à la MAP en marge des Championnats du monde sur route 2017 qui se sont terminés dimanche à Bergen en Norvège, il a fait savoir que la direction technique nationale va préparer un programme intensif après avoir pris connaissance de l’agenda international des compétitions au titre de l’an 2018.

Le rendez-vous de Bergen a été l’occasion de perfectionner le travail entrepris par les différentes sélections nationales afin d’améliorer les résultats du cyclisme marocain sur l’échiquier international, a-t-il dit.

A ce propos, M. Nejjari s’est dit satisfait de la participation marocaine au cours de l’édition 2017 des Championnats du monde sur route, organisés du 16 au 25 septembre, tout en soulignant la nécessité de déployer plus d’efforts pour développer le niveau du cyclisme national.

Cette participation intervient après les bons résultats enregistrés par l’équipe marocaine, qualifiée à l’évènement de Bergen après avoir occupé la deuxième position au niveau africain.

Il a rappelé à cet égard que le coureur Salahedddine Mraouni a représenté le Maroc chez les élites lors des Mondiaux 2017, en remplacement d’Anass Aït Abdia qui s’est blessé à la clavicule dans la seconde étape du tour d’Espagne (la Vuelta).

Le directeur technique de l'équipe nationale de cyclisme prévoit une brillante carrière pour Aït Abdia, sachant qu’il était arrivé à la 22ème place au cours des Mondiaux organisés l’an dernier au Qatar. Il a également salué la bonne prestation de Salahedddine Mraouni lors de l’édition 2017 de ce rendez-vous phare.

Dans la même lignée, il a relevé que 4 coureurs U23 ont disputé les Mondiaux, à savoir Soufiane Sahbaoui, Mouhcine El Kouraji, Zahiri Abderrahim et Choukri El Mehdi.

Il a ajouté que les Championnats de Bergen ont été aussi marqués par la première participation des trois cyclistes juniors, Abdellah Boukili, Mounir Medraji et Mounir Zahiri.

Après avoir mis en avant les efforts consentis par la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) dans ce domaine, il a noté que le Maroc tentera durant les prochaines compétitions de confirmer sa position de leader dans ce sport aux niveaux africain et arabe.

Par ailleurs, M. Nejjari a noté que les sélections nationales participeront au prochain championnat arabe prévu en Egypte en novembre, rappelant les bons résultats réalisés récemment par les coureurs marocains lors du Tour de Côte d’Ivoire. Selon lui, une autre équipe nationale disputera durant les mois d’octobre et de novembre le Tour de Burkina Faso et le Tour de Rwanda.