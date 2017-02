Munir Kajoui convoité par trois clubs espagnols

Le gardien de but de l’équipe nationale, Munir Mohand Kajoui pourrait fort bien troquer la seconde division espagnole contre les lumières de la Liga. L’actuel keeper du club de Deportivo Numancia se trouve convoité par pasmoins de deux clubs de la D1, en l’occurrence le Real Betis et Villarreal en plus du Real Majorque (D2), formation qui de par le passé a vu ses buts gardés par l’ex-international marocain et sélectionneur national, Badou Zaki. C’est d’ailleurs grâce à ce dernier que MunirKajoui a été convoqué pourla première fois en équipe nationale lors du match amical Maroc-Uruguay, disputé le 28 mars 2015 à Agadir. L’éventualité de ce transfert a été rapportée par certains médias ibé- riques qui ont rappelé que le contrat de Kajoui avec Numancia court jusqu’en juin 2018. Ne devant souffler sa 28ème bougie que le 10 mai prochain, Munir Mohand Kajoui a encore de belles années devant lui et une arrivée en Liga le mettra souslesfeux de la rampe et augmentera davantage sa cote. Après avoir porté de 2010 à 2014 les couleurs du club de l’UDMellilia avec lequel il avait entamé son parcours professionnel, Munir Mohand Kajoui a décroché un contrat avecNumancia, disputantjusqu’ici, en deux saisons et demie, 75 rencontres. Sa régularité etses probantes prestations lui ont valu d’être le gardien attitré de cette formation qui compte trois passages en Liga lors dessaisons 1999-2001, 2004-2005 et 2008-2009. Si pour le moment les services de Kajoui intéressent de façon non encore officielle les trois clubs précités, d’autres offres pourraient suivre en dehors du championnat espagnol. Ses performances avec l’équipe nationale, particulièrement au cours de cette 31ème CAN qui a pris fin ré- cemment au Gabon, plaident en sa faveur. Les superviseurs et les recruteurs ont pu voir à l’œuvre un gardien de but de classe mondiale en mesure de s’acquitter pleinement de sa tâche au sein des grosses écuries du football européen. Il y a lieu de rappeler en dernier lieu que Munir Mohand Kajoui compte à cette date 17 sélections et fait désormais partie des internationaux cadres quireprendront en août prochain la compétition continentale pour le compte des éliminatoires du Mondial FIFA 2018 en Russie, sachant que le Maroc se trouve aux côtés dessélections de laCôte d’Ivoire, du Mali et du Gabon.