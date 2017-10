Mounat Charrat expose ses récentes œuvres à Rabat

L’artiste peintre Mounat Charrat expose, du 13 octobre au 9 décembre 2017, ses récentes œuvres à la Galerie Abla Ababou à Rabat, sous le thème «Utopie». Mounat Charrat qui est née à Casablanca, vit et travaille dans cette même ville.

Parallèlement à son diplôme en langues étrangères appliquées, elle reçoit une formation artistique à Paris à l’Académie Julian et à l’Académie Charpentier. Depuis le début des années 2000, Mounat développe une pratique artistique protéiforme qui interroge de manière poétique et philosophique le thème de la condition humaine. Par la diversité des médiums utilisés elle explore sans relâche l’histoire universelle de l’individu et examine plus particulièrement la relation mémorielle et intimiste qu’il entretient avec le monde dans lequel il évolue, l’artiste cherche la rhétorique à travers un mode opératoire arrêté tout en laissant la place aux intuitions aléatoires, où la notion de temps, d’espace et de jeu est déterminante. Elle a participé à de nombreuses expositions au Maroc et à l’étranger, notamment à l’Institut français (Casablanca), Journées culturelles du Maroc (Iles Canaries), Galerie Mohamed El Fassi, (Rabat), Cité Internationale des Arts, (Paris), Galerie Crous Beaux-Arts, (Paris), Galerie Shart, (Casablanca), Nature et paysage, Société Générale, (Casablanca), Insoumission, (Marrakech, Genève, New York), Persona, Yakin&Boaz galerie, (Casablanca). Femmes artistes marocaines de la modernité 1960-2016, MMVI, (Rabat). Son travail figure, par ailleurs, dans plusieurs collections majeures, telles que le Musée d’art contemporain de Rabat, Collection Sauvage (Paris), ou encore à la Mairie du Mans.