Mort en tentant de sauver une inconnue du viol

Triste fin que celle de Nabil Bouanani, ce jeune Casablancais emporté dans la fleur de l’âge. Il a été poignardé mortellement alors qu’il s’interposait pour porter secours à une jeune fille qui se faisait agresser par un individu qui tentait de la violer. Nabil a été abattu lâchement d’un coup de couteau qui lui a été fatal. L’assassin court toujours. Nabil Bouanani pour autant que sa mort soit atroce et tragique restera pour tous dans l’ancienne Médina à Casablanca et ailleurs dans les villes du Royaume, l’icône du courage et de l’exemplarité. Un vibrant hommage pour ce jeune tout de témérité et de bravoure lui doit d’être rendu, son sacrifice ne doit pas rester vain.