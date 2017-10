La cavalière suisse Nadja Peter Steiner a remporté, dimanche, le Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de saut d'obstacles, comptant pour l'étape de Tétouan du Morocco Royal Tour 2017, organisée durant 4 jours par la Garde Royale sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Steiner, montant "Saura de Fondcombe", s'est imposée lors de cette épreuve réservée aux chevaux de catégorie I (1,60m) après avoir parcouru l'épreuve en 44sec 29/100e sans faute en match de barrage. Elle a devancé le Belge Dominique Hendrickx sur Colina Pinjvenhov Z (46sec 80e).

L'Egyptien Karim El Zoghby sur Caveman DH Z (74sec 30/100e) a occupé la 3ème place.

Plus tôt dans la journée, le Prix SAR le Prince Moulay Rachid a été décerné au Suisse Alain Juver montant "Kazal" qui a remporté cette épreuve réservée aux chevaux de catégorie I (1,45m) en 31sec 37/100e. Il a devancé le Saoudien Abdallah El Charbatly sur "Crazy Kick", auteur d'un parcours sans faute en 31sec 72/100e. Quant au Grand Prix SAR la Princesse Lalla Khadija, il a été remporté par Othmane Taoui montant "Diva" (1,35m) après avoir parcouru l'épreuve en 33sec 10/100e.

La prochaine étape du MRT 2017 se déroulera à Rabat du 12 au 15 octobre au Royal complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam de Rabat.