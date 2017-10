Moqué pour ses fautes d’orthographe, Jul réplique

Comme disait un internaute devenu célèbre, arrêtez de le «trikiter»: Jul commence à en avoir assez qu’on se moque de sa maîtrise relative de l’orthographe. Le rappeur, qui a été arrêté dimanche dernier pour excès de vitesse sous l’emprise du cannabis, a reçu de nombreuses moqueries ce mardi. C’est son message d’excuses qui a fait hurler de rire de nombreux internautes: « Je sait qui a des enfant et des parent qui me suive cest pas une bonne image pour tt le monde donc voila je tenez a mescusez ! », a-t-il écrit, avec une belle moyenne d’une faute tous les deux mots. Accusé d’avoir « flingué la langue française », incité à « s’excuser auprès de la langue française » ou encore à acheter un Bescherelle, Jul a été largement tourné en dérision sur le net.

Dans un nouveau message posté sur Facebook ce mercredi (en version originale corrigée par nos soins) le rappeur a commencé par assurer qu’il se fichait des critiques : «Ils peuvent parler jusqu’à demain sur moi ou mon orthographe… Ça ne m’atteint pas, lol, tant qu’il y a ma team derrière moi. Pff. J’accepte toutes leurs moqueries. » Il s’est ensuite appliqué à montrer le contraire, en s’attaquant à ceux qui se sont moqués de lui sur les réseaux sociaux.

Jul a rappelé que faire des fautes ne l’a pas empêché d’avoir du succès: « Je suis parti de rien sans savoir écrire bien et ce n’est pas ce qui m’a empêché d’écrire des tubes ! Ah bien sûr, quand je fais des Tchikita, là je sais écrire, hein», a-t-il ironisé, évoquant les critiques positives sur ses chansons qui ont le mieux marché. « Faites ce que j’ai fait en 4 ans et on en reparlera », a-t-il lâché. En fin de message, Jul a ajouté toute une série de hashtags à l’attention de ses haters. Et pour le coup, on le soupçonne d’avoir volontairement mis des fautes, tant elles sont magnifiques.