Mondiaux de cyclisme

La sélection marocaine de cyclisme disputera les championnats du monde sur route prévus du 17 au 24 septembre à Bergen (sud de la Norvège), indique la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).

Cette qualification intervient après les résultats des sélections nationales seniors, des moins de 23 ans et juniors, qui seront en lice lors de cette édition.

Elle figurait également dans le contrat programme conclu par la FRMC avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique marocain.

Ces Mondiaux 2017 s'ouvriront avec le contre-la-montre par équipes, tant masculin que féminin, qui se disputera sur 42,5 km avec un tracé vallonné qui reliera Ravnanger à Bergen. L’entame du dernier quart du parcours sera marquée par l’ascension du Birkelundsbakken, une côte longue de 1.400 m avec une pente moyenne à 7,2% et un final à plus de 9%.