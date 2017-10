“Mon oncle” de Nassim Abassi présenté dans quatre festivals internationaux

Le film marocain "Mon oncle" de Nassim Abassi a été sélectionné par quatre festivals internationaux en octobre pour participer à leur compétition officielle, indique un communiqué de la société de production. La première projection du film à l'étranger aura lieu en Égypte lors de la 33è édition du Festival international du film d'Alexandrie qui se tiendra du 7 au 12 octobre. Ensuite, c'est dans la compétition officielle du Festival international du film de Cape Town en Afrique du Sud qu'on retrouvera le film du 12 au 21 octobre. Le long-métrage, qui a été projeté dans les salles marocaines, participera également à la compétition officielle du "London Eye International Film Festival" qui se déroulera du 20 au 22 octobre.

Enfin, le film aura sa première en Amérique au "Arabian Sights Film Festival" prévu à Washington du 20 au 29 octobre. "Mon oncle", dont le rôle principal est incarné par l'actrice marocaine Alia ainsi qu'Abderrahim Tounsi (Abderraouf), connaît la participation d’une pléiade de comédiens tels que Mohamed Khiari, Aziz Dadas, Menal Seddikki, Souad Alaoui, Abderrahim Ghazouani, Noureddine Bikr, Abdallah Chicha, Zohra Slimani surnommée "Flifla" et le duo Kachbal et Zeroual.

Film humoristique, "Mon oncle" raconte l'histoire d'Alia, une actrice en difficulté qui vit à Rabat avec ses deux camarades de chambre et essaie de survivre entre deux castings malgré les perceptions négatives sur les femmes en tant qu’actrices. Un jour, son oncle Abderraouf qu’elle connaît à peine, lui rend visite. La venue de l'oncle engendre une grande confusion chez Alia qui a du mal à l'accueillir au moment où elle poursuit sa carrière d'actrice et fait face à des problèmes avec son fiancé et sa famille. Ce second film de Nassim Abassi, a été présenté au 16ème Festival international du film à Marrakech en première mondiale.