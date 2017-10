“Mon Oncle” de Nassim Abassi projeté à Washington

Le film marocain "Mon Oncle" du réalisateur Nassim Abassi a été projeté, vendredi soir, dans le cadre du 22ème Arabian Sights Film Festival, qui se tient dans la capitale fédérale américaine, Washington, du 20 au 29 octobre. Ce long métrage de 118 minutes relate l’histoire de Alia, une actrice résidant à Rabat avec ses deux colocataires et qui tente de se frayer un chemin dans le monde du cinéma. Elle reçoit la visite de son oncle qu’elle n’a pas vu depuis des années.

Cette visite imprévue va durer plusieurs semaines alors que la cohabitation entre les trois jeunes femmes et l’oncle devient de plus en plus difficile et incontrôlable. Cette comédie réalisée en 2016, qui a été présentée au 16è Festival international du film à Marrakech en première mondiale, réunit une belle brochette d'acteurs marocains, notamment Abderahim Tounsi, alias "Abderraouf", Alia Erkab, Mohamed Khiari, Aziz Dadas, Manal Seddikki, et Noureddine Bikr. Organisé par le DC International Film Festival, «Arabian Sights Film Festival», est marqué par la participation de plusieurs films représentant la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, notamment l’Egypte, la Jordanie, la Tunisie, l’Algérie, les Émirats arabes unis et le Liban.

Selon la vice-présidente du DC International Film Festival, Shirin Ghareeb, cette manifestation culturelle est devenue un rendez-vous annuel destiné à faire découvrir au public américain les dernières productions cinématographiques du monde arabe qui "racontent des histoires captivantes et explorent les différentes facettes et la complexité de cette région". Le festival, a-t-elle ajouté, vise également à contribuer à la création de ponts culturels entre les Etats Unis et le monde arabe et à mettre en valeur un cinéma de qualité provenant d'une région souvent négligée par les salles obscures américaines.