Mohsin Lahssaini s’adjuge la Coupe du Trône de cyclisme

Le cycliste Mohsin Lahssaini a remporté la Coupe du Trône de cyclisme, saison 2016-2017, organisée, samedi à Khouribga, par le Vélo Club Khouribga (VCK), sous l’égide de la Fédération royale marocaine de cyclisme.

Lors de la finale, qui s’est déroulée sur un circuit fermé, Lahssaini s’est distingué, en bouclant les 70 km en 47min 24sec, devançant Aarbia Adnane du Kawkab Marrakech (47.26). La troisième position est revenue, quant à elle, à Soufiane Haddi de l’Olympique Khouribga (47.28).

Chez les U23, le titre est revenu à Ezzahiri Abderahim (49.50), suivi d'El Khafi Oussama (50.10). Zemzami El Mehdi (50.30) complète le podium.

Dans la catégorie des juniors, Idriss Bensaleh (52.10) décroche la première place, devançant Mtito Chaouki (52.15) et Ramadi Hamza (52.30).

Chez les dames (juniors), Siham Sada s’est adjugé la première place, en parcourant les 30 km en 30min 39sec, suivie de Aouicha Soumia (30.40) et de Meryem Momo (39.41)

Chez les dames U23, Siham Loukili (30.39) a été sacrée. Les deuxième et troisième positions ont été décrochées, respectivement, par Laila Karkachi (30.40) et Chaimae Zekraoui (30.41).

Au terme de cette finale, des prix et des cadeaux ont été distribués aux cyclistes vainqueurs.

Organisée, à l’occasion de la Fête du Trône, cette course a connu la participation de 120 cyclistes, représentant 40 clubs nationaux.

Par ailleurs, le coureur cycliste Taoufik Aghad du club Sakia El Hamra a remporté, dimanche, la dernière étape du 9ème Challenge international du Sahara de cyclisme, organisé par le club de la Marche Verte de cyclisme à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Aghad a remporté cette étape, disputée entre Laâyoune et la ville d’Al Marsa (50 km) en 1h 15min, devant Ahmed Saadi du club la Jeunesse Al Ouatia, et Omar Aqbli de l'Association Caravanes du Sahara de Tan Tan.

Chez les dames, l’Espagnole Hernandez Ducel a décroché la première place, suivie de Nadia Skoukdi de l'Union sportive casablancaise et de l’Espagnole Moran Rodriguez Norcio.

Initiée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme et de la Ligue du Sahara sous le thème "Le cyclisme, pilier du développement et consécration de l’esprit de citoyenneté dans les provinces du Sud", cette manifestation a relié Guelmim à Laâyoune, avec la participation d’équipes d’Espagne, de France, d’Italie, de Suède ainsi que des équipes nationales masculines et féminines.

Le directeur de ce Tour international, Mohamed Baghraoui, a souligné que les 40 coureurs nationaux et internationaux ayant participé à cette manifestation sportive ont parcouru plus de 425 km.

De son côté, le coordinateur de la compétition, Mohamed Talfani, a indiqué que cette édition vise à familiariser les jeunes à la pratique du cyclisme et à créer une animation dans les villes que traverse le tour, tout en découvrant les potentialités dont regorge la région.