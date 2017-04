“Mohamed, le prénom” de Malika Zaïri remporte le Grand prix du Festival du cinéma marocain de Sidi Othmane

Le court-métrage ''Mohamed, le prénom'' de Malika Zaïri s'est adjugé le Prix Mohamed Bastaoui -Grand prix de la 5è édition du Festival du cinéma marocain de Sidi Othman, tenu du 20 au 23 avril courant. Ce prix a été remis à Karim Saïdi, un des acteurs du film (15 min), en l'absence de sa réalisatrice établie en France, lors d’une cérémonie organisée par le jury de la compétition des courts-métrages présidé par le réalisateur Mohamed Ismaïl au Complexe culturel Moulay Rachid à Casablanca, indique les organisateurs du festival. ''Dernier souffle'' (9 min) d'Abdelhafid Aissaoui a remporté, pour sa part, le prix du jury qui a attribué une mention spéciale au film ''Chance'' (20 min) du réalisateur Khalid Douache, alors que ''Azma'' (Crise, 15 min) d'Abdelilah Zirat a obtenu le prix du public, précise-t-on de même source.

Six courts-métrages étaient en lice pour remporter les prix de cette édition du festival. Il s’agit de "L'walida" (La mère, 15 min) d'Abdelfattah Serrari et ''Laïla'' (14 minutes) de Youssef Benkaddour, outre les films récompensés. Organisée par le ciné-club de Sidi Othman, cette édition a célébré les débuts du cinéma marocain, à travers la projection-débat de "Wechma" de Hamid Bennani, "Sotto Voce" de Kamal Kamal, "A mile in my shoes" de Said Khallaf, et "Le chemin des femmes" de la réalisatrice Farida Bourquia. Cette édition a connu aussi, pour la première fois, au campus universitaire de la Faculté des lettres et des sciences humaines - Ben M'Sik l'organisation d'ateliers de formation en écriture de scénario la lecture filmique ainsi que la caméra numérique au profit des étudiants intéressés.