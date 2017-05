Mohamed Kohen sort son «Bloc de contradictions»

«Le Bloc des contradictions» est le nouveau roman de l’écrivain Mohamed Kohen, paru récemment aux éditions Casa Express. Décliné en format moyen et sur 212 pages, ce livre nous invite à un voyage insolite et tendre dans la société marocaine à travers l’histoire d’un amour passionné entre un chirurgien humaniste et hédoniste convaincu et une jeune femme instruite élevée dans les traditions d’une riche famille.

Le destin va sauvagement broyer ces personnages et propulsera ainsi un destin où l’on verra s’alterner à la fois amour, bistouri et mensonges. Pour le communiqué de la maison d’édition, le récit est un cri d’amour, une fiction tantôt aérienne, tantôt grave qui regarde à travers un prisme actuel les travers d’une société ankylosée entre l’archaïsme et la peur de perdre son identité.

Il s’agit également d’une société bicéphale, à la fois séduite par une occidentalisation à outrance et de l’autre restant amarré à un conservatisme certain. Sans fard ni détour, ce roman évoque avec autocritique et dérision quelques affects tristes que la pondération et l’amour savent guérir.

Quant à l’écrivain Mohamed Kohen (61 ans), il est chirurgien à Casablanca et d’origine fassie, ce qui fait en soi tout un programme de vecteurs opposés. Son premier roman va beaucoup plus loin dans cette voie, éclairant mille et une contradictions, de Fès à Casablanca en passant par Nantes, ciselées par le scalpel du médecin qui a prêté serment.