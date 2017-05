Mohamed Benabdelkader : Il faut lutter contre les pratiques qui entravent l’efficacité du service public

L'administration publique est appelée, aujourd'hui plus que jamais, à accompagner la dynamique des réformes et des partenariats internationaux et régionaux dans lesquels s’est engagé le Maroc, a souligné, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Le ministère de tutelle œuvre pour l’élaboration d’une panoplie de mesures d'urgence visant la promotion de la performance de l’administration, à travers, notamment, le contrôle, la gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l’amélioration de la relation liant l’administration au citoyen, a-t-il relevé lors d'une réunion du Réseau des ressources humaines des administrations publiques.

L’administration n'accompagne plus de manière efficace les mutations, les enjeux nationaux et internationaux et les partenariats multidimensionnels, ce qui exige d’œuvrer en commun pour la promotion de ses prestations, a-t-il soutenu, insistant sur l’importance de lutter contre les pratiques entravant l’efficacité du service public.

Cette réunion est consacrée, en grande partie, à l'examen des moyens permettant la mise en œuvre des orientations Royales énoncées dans le discours prononcé par SM le Roi à l’occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative en octobre dernier, concernant la réforme de l’administration, notamment en matière de valorisation du capital humain, qui demeure la pierre angulaire de l’administration publique, a relevé le ministre délégué.

Il a, par ailleurs, souligné que la consécration de la confiance dans les institutions administratives passe par l'adoption de la transparence, de l’efficience et de la moralisation du travail, considérant que les rapports internationaux reposent, en premier lieu, sur ces principes.

Les participants à cette réunion se sont penchés, notamment, sur le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du décret relatif à la mobilité des fonctionnaires appartenant aux corps et cadres communs aux administrations, l'examen de la possibilité d'organiser des concours communs entre les administrations publiques et la mise en place d'un guide de référence en matière d'administration publique.