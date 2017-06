Mohamed Ben Abdelkader annonce la création d’un Réseau interministériel des responsables de communication

Conscient de l’importance de la communication publique et de son rôle dans la consolidation de l’action gouvernementale, le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique vise à mettre en place une politique de communication publique à même d’appuyer la dynamique de réforme engagée par le gouvernement et de soutenir ses efforts de développement.

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader a dans ce sens annoncé, mercredi lors d’une réunion de coordination autour de la communication publique dans l’administration, la création d'un réseau interministériel chargé de la communication publique, constitué des responsables de communication des différents départements ministériels. L’objectif, selon le ministre, étant de mettre en place une vision commune de la communication publique et d'améliorer l’efficacité des stratégies sectorielles à travers la proposition de nouveaux instruments et mécanismes en vue d'assurer l’efficacité des pratiques de communication adoptées. Mohamed Ben Abdelkader a également expliqué que «l'ouverture de l’administration sur son environnement, sa proximité de son usager et son implication dans les politiques publiques restent conditionnés par l’institutionnalisation et la promotion de la communication publique». «Cette ouverture dépend également de l’instauration d’une vision unifiée et intégrée pour combler les déficiences qui constituent la crise de communication entre l’administration et l’usager», a-t-il précisé lors de cette rencontre qui s’est déroulée avec la participation des responsables de communication des différents départements ministériels.

Toujours selon Mohamed Ben Abdelkader, le ministère s’appuiera sur une stratégie proactive de communication basée sur la coordination entre les différents intervenants en vue de mieux expliquer les politiques publiques et renforcer les principes de bonne gouvernance institués dans le domaine.

Notons que cette rencontre, organisée au siège du ministère, a été l’occasion d’explorer les expériences réussies dans le domaine de la communication publique et de mettre en place une dynamique commune à même de garantir le succès des programmes sectoriels, leur complémentarité, leur harmonisation et leur convergence.

Lors de ladite rencontre qui a également connu la participation des responsables de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le chef de division des examens de la gouvernance et des partenaires, relevant de ladite organisation, Martin Forst, s’est dit fier de prendre part aux travaux de cette rencontre pour lancer ce nouveau réseau de communication institutionnelle visant à remédier aux dysfonctionnements que connaît ce domaine.

Il est enfin à rappeler que depuis plus de dix ans, l’OCDE appuie le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, ainsi que d’autres départements pour les aider à réformer l’administration publique, faire bénéficier les citoyens d’un état qui fonctionne parfaitement, ainsi que d’Elaborer des méthodes et approches à adopter pour développer la communication publique.