Mohamed Aniba Al Hamri : Hymnes à la tristesse

Quand parut le premier recueil de Mohamed Aniba Al Hamri « L’amour, comédie des siècles », le maître des lettres marocaines, Abdeljebbar Shimi, écrivit, avec la perspicacité qu’on lui connaît, que ce titre antiphrase annonce un vrai poète.

Cette voix discrète, nourrie des insignes odes arabes et du langage de la poésie moderne, a produit en effet, une œuvre originale qui se lit comme un long poème traversé d’hymnes aux frissons de la nuit et aux regrets, à la bruine et à l’encrier, à l’éclat des yeux et aux nuages éplorés, aux larmes et à l’amour, à l’incurable espoir et à la détresse des crucifiés, aux ciseleurs de vers et à l’empreinte des lieux. Peuplés de tendresse et de limpidité, de méditations intimes et d’images chaleureuses, ces hymnes sont un hommage à une tristesse fatale et vitale qui n’est pas sans rappeler le hüzün que Orhan Pamuk saisit, en évoquant la vie nocturne d’Istambul, « non comme maladie passagère ou comme une souffrance, mais comme quelque chose de sciemment choisi, qui considère la défaite et la pauvreté comme des conditions à honorer ».

Pour parcourir cette tristesse, voici des poèmes extraits des œuvres poétiques que l’auteur vient de publier aux éditions Le Fennec :



Ombre



A peine te voit-elle

Tu la vois à peine,

Elle n’est là

Que grâce à tes pas,

Tu te plies

Elle se plie,

Tu t’inclines

Elle s’incline,

Tu te tournes

Pour la contempler

Elle décline,

Tu t’orientes vers le miroir

Pour la regarder

Elle s’abrite dans les reflets,

Quand ton corps

Est sous le soleil

Elle s’évanouit,

Désormais

Sans ombre

Tu es.



Ramier



Dites à l’éperdu

Qu’embrase le roucoulement

De la colombe

Les pleurs se savourent

Comme palpitent les douleurs,

Quand l’amour point

Tous les humbles aimants

Sculptent leur tourment

Sur une toile

Où les arcs sont le diadème

Des cœurs,

L’éploré déverse sa tristesse

Sur le fleuve

De ses entrailles elle s’épand

Comme une Senteur.



Ondoiement



Anxieuses sont les vagues

De ce midi,

Elles cherchent

Etrangement abri

Au sein du sable

Comme pour s’évanouir

Et s’incarnent

Au gré des eaux

Linceul de terre,

Elles désertent le bleuté

Pour élire la poussière

Les rochers rugueux

S’attendrissent pour les accueillir

Dans leurs saillies

Où elles se baignent

En quête de répit.



* Ancien des écoles primaire

et secondaire publiques du Maroc