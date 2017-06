Modalités du déroulement de l’Assemblée générale de la FRMF

L'élection du nouveau Comité directeur aura lieu dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), prévue le 23 juillet prochain,.

Pour cela, la FRMF rappelle les exigences les plus importantes de son statut régissant les élections et les candidatures.

La composition du Comité

directeur de la FRMF

Le Comité directeur est composé en plus du président de la Fédération Royale marocaine de football, du président de la Ligue nationale de football professionnel et du président de la Ligue nationale de football amateur, de 14 membres représentant les clubs et les groupes affiliés comme suit :

3 membres issus des clubs de la Botola Maroc Telecom I ; 2 membres issus des clubs de la Botola Maroc Telecom II ; 2 membres issus des clubs du Championnat amateur ; deux présidents de deux Ligues régionales ; un membre du Groupe national de football féminin légalement institué et affilié à la FRMF; un membre (1) issu de l'Amicale des entraîneurs légalement institué et affilié à la FRMF; un membre (1) issu d’un groupe d’anciens arbitres et arbitres d’élite légalement institué et adhérent à la FRMF ; un seul membre (1), issu des groupes du football divers (futsal, beach-

soccer) légalement institué et adhérent à la FRMF ; ainsi qu’un membre (1) issu d’un groupe des anciens internationaux et d’anciens professionnels marocains légalement institué et affilié à la FRMF.

Election du Comité directeur

Le Comité directeur est élu par l’Assemblée générale au suffrage universel pour une période de quatre (4) ans renouvelable.

Chaque candidat à la présidence et chaque membre doit répondre aux conditions suivantes :

Il doit être adhérent à un club, ou Ligue ou groupe national sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de football ; être âgé d’au moins 20 ans ; être de nationalité marocaine ; jouir des droits civils et politiques ; être libre de toute condamnation et être résident sur le sol marocain.

Le candidat à la présidence en plus des conditions ci-dessus, doit prouver son expérience dans la gestion comme membre d’un club, ou Ligue ou groupe affilié à la FRMF lors de deux saisons d’affilée, ou au moins au cours des cinq dernières saisons.

Chaque candidat à la présidence doit présenter une liste de propositions d'inscription et être tête de cette liste, comprenant un certain nombre de noms au nombre des sièges à pourvoir, comme indiqué ci-dessus.

Aucun club ou Ligue ne peut s’inscrire uniquement dans une seule liste et ce afin d'éviter l'exclusion du contexte électoral, il ne faut pas donner le nom d'un candidat dans une seule liste qui représente une seule catégorie.

La liste de candidature devrait avoir une représentation féminine, et la nomination du premier vice-président et deuxième vice-président.

Toute la liste des nominations des candidats doit porter des signatures certifiées, indiquant les noms personnels et familiaux des candidats et leur sexe, ainsi que la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Tout candidat, tête de liste, est appelé à adresser une liste de candidatures au secrétariat général de la FRMF par une lettre recommandée avec accusé de réception, ou les déposer en recevant un reçu, vingt (20) jours au moins avant la date du déroulement de l’assemblée générale.

Le processus électoral et l'acceptation des candidatures seront suivis par la commission électorale de la FRMF, conformément au statut et au code d'élection de la FRMF.

Par conséquent, les candidats doivent prendre les mesures nécessaires pour que les dossiers soit fiables, sachant que le secrétariat général est disponible pour fournir des explications supplémentaires pour chaque requête concernant le processus électoral pour le Comité directeur.