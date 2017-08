Mission fécondation à Rio pour des requins

Deux requins-taureaux sont arrivés par avion à Rio de Janeiro en provenance de New York avec une mission cruciale: féconder une femelle dans un aquarium géant pour sauvegarder leur espèce.

Donald et Gastao, les requins "américains" présentés à la presse vendredi, vont devoir rivaliser de charme pour séduire Margarida, deux mètres de long, star de l'AquaRio, un grand complexe inauguré en novembre dernier au cœur de la zone portuaire de la ville qui a reçu les Jeux olympiques il y a un an.

Les requins-taureaux (Carcharias taurus) sont une espèce menacée par la surpêche liée à la consommation de leur chair, particulièrement tendre et savoureuse.

A Rio, Donald et Gastao tenteront d'accomplir un exploit inédit.

Selon le biologiste Marcelo Szpilman, directeur de l'AquaRio, il s'agirait de la première reproduction de cette espèce en captivité. Comme chez les humains, le temps de gestation dure neuf mois.

En revanche, chez les requins, la fidélité n'est pas un problème: une femelle peut très bien s'accoupler avec deux mâles jusqu'à ce qu'elle soit fécondée.