Mission exploratoire marocaine à Singapour

Une mission exploratoire de haut niveau, composée de représentants des secteurs publics et privés, a lieu les 25 et 26 juillet 2017 à Singapour, avec pour objectif d’identifier l’intérêt des marchés singapouriens pour les secteurs d’activités marocains, en faveur notamment d'une diversification des exportations nationales.

Selon le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export) initiateur de cette mission, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une approche promotionnelle, qui vise l'examen des opportunités d’échanges commerciaux et de partenariat dans plusieurs secteurs d’activités, dont le textile, le cuir, l'automobile, la mécanique, la logistique et le transport, ou encore l'E-commerce et l'audiovisuel, rapporte la MAP.

Le programme de la mission comporte un forum d’affaires sur les opportunités d’échanges et de partenariat entre le Maroc et Singapour, des réunions BtoB entre les institutionnels marocains et leurs homologues et opérateurs singapouriens, ainsi que des visites de sites industriels et autres grands groupes singapouriens, a indiqué Maroc Export dans un communiqué.

D'après Maroc Export, les échanges commerciaux entre le Maroc et la Singapour ont atteint 351,2 millions de dollars américains (MUSD) en 2016. Les exportations marocaines ont totalisé un montant de 248,4 MUSD, contre 102,8 MUSD d'importations.

La balance commerciale a enregistré, ainsi, un excédent en faveur du Maroc avec un taux de couverture positif de 241%, a ajouté la même source.

Les exportations marocaines vers Singapour sont en constante évolution mais demeurent faiblement diversifiées. Elles sont dominées par les machines électriques et équipements, représentant, à eux seuls, 99% des exportations marocaines.

Les importations sont, quant à elles, constituées de vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, ainsi que des fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons.

L’appartenance de Singapour à l’ASEAN lui a permis d’entamer un dialogue et de créer un espace de coopération avec ses voisins, a relevé Maroc Export, rappelant que le pays est devenu, en 2013, le premier investisseur étranger en Chine, devant le Japon.

Singapour est également membre du Five Power Defense Arrangement (FPDA) avec la Malaisie, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (accords de défense non contraignants), selon la même source.