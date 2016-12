Mise en avant de la portée écologique du projet marocain de récolte de l’eau du brouillard

Le projet pilote de récolte de l’eau du brouillard, porté par Dar Si Hmad, une ONG menée par des femmes aux environs de Sidi Ifni, constitue une source d’inspiration, écrit le quotidien britannique Guardian.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du développement durable du Royaume, a prouvé son efficacité et sa pertinence pour les habitants de cette région qui ambitionnent désormais de renforcer et d'élargir ce projet, souligne le journal.

Et d'ajouter que le succès de ce projet a eu un impact positif sur la vie quotidienne des habitants de la commune Tnin Amellou, dans les environs de Sidi Ifni.

Il est réalisé dans les montagnes de Boutmezguida où sont construits, à 1.225 m d’altitude vers le Nord-Ouest, des filets en polypropylène qui servent à capturer l’eau contenue dans le brouillard.

Il comprend 600 m2 de filets capteurs (20 unités de 30 m2), deux citernes de stockage d’une capacité totale de 500 m3, un puits de forage, 9.000 m linéaires de canalisation, 20 branchements domiciliaires, 4 réservoirs et autant de stations de reprise, un système de filtration et de stérilisation.

Cette initiative est destinée à produire de l’eau potable au profit de la population locale, ainsi que de l’eau destinée aux besoins du bétail dans cette zone qui compte 5 villages, deux écoles rurales et une medersa. La quantité moyenne quotidienne d’eau de brouillard récoltée est de l’ordre de 6,3 m3 par jour, explique la publication anglaise.

Ce projet a été récompensé par le Prix de l’initiative des Nations unies "Elan pour le changement" lors de la 22ème conférence de l'ONU sur le changement climatique organisée à Marrakech du 7 au 18 novembre, souligne le journal.