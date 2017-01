Miriem Bensalah- Chaqroun honorée par l’Espagne

La présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mme Miriem Bensalah-Chaqroun, a été décorée récemment à Rabat, de la Croix de Grand officier de l’ordre du mérite civil du Royaume d’Espagne en reconnaissance à son action en faveur de la promotion des relations économiques entre le Maroc et l’Espagne.

L’ambassadeur d’Espagne au Maroc, M. Ricardo Diez-Hochleitner, a remis, au nom du Roi d’Espagne Felipe VI, cette distinction à Mme Bensalah-Chaqroun lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de la politique, des affaires, de la diplomatie, de l’art et des médias, rapporte la MAP.

Dans une allocution de circonstance, M. Diez-Hochleitner a souligné que cette décoration "amplement méritée" constitue un hommage aux efforts et au dévouement de la présidente de la CGEM pour développer davantage les liens commerciaux entre les deux pays.

"Mme Bensalah-Chaqroun est l’exemple de la place et de l’importance de la femme marocaine dans le développement du Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a souligné le diplomate espagnol, indiquant que cette distinction constitue également un hommage au tissu entrepreneurial au Maroc qui se développe de manière permanente et contribue positivement à la consolidation des liens de partenariat entre les deux pays.

De son côté, le président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE), Juan Rosell, a tenu à féliciter la présidente de la CGEM pour cette décoration, une récompense méritée pour son action en faveur de la promotion des rapports économiques entre le Maroc et l’Espagne, a-t-il affirmé. "Mme Bensalah-Chaqroun fait preuve d’un dévouement considérable pour favoriser une meilleure entente et consolider les relations bilatérales", a dit M. Rosell dans une allocution lue en son nom.

S’exprimant à cette occasion, Mme Bensalah-Chaqroun a exprimé sa "profonde gratitude" à l’Espagne et au Souverain espagnol pour cette prestigieuse distinction, assurant que cette "décoration vient récompenser le travail accompli par les opérateurs économiques des deux pays afin de créer des valeurs ajoutées".