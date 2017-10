Miley Cyrus est une piètre conductrice

Miley Cyrus s’est récemment prêtée à l’exercice de la série Carpool Karaoke avec James Corden. Outre chanter ses tubes (Party In The USA, Wrecking Ball, ou encore Malibu), la chanteuse s’est aussi confiée sur ses qualités de conductrice.

Jugez plutôt : durant un enregistrement de l’émission The Voice, elle a reculé… en plein dans la caravane des preneurs de son ! « Et je ne l’ai dit à personne, donc j’ai fait un délit de fuite », a-t-elle ajouté.

Seulement, elle a été bien attrapée lorsque le lendemain, elle a eu la mauvaise idée de se confesser auprès de ses camarades du jury, Adam Levine et Blake Shelton. Je leur ai dit: « "Vous n’allez pas croire ce qui m’est arrivé hier soir. J’ai défoncé la caravane du son !" Mais mon micro était branché, donc les preneurs de son ont tout entendu. Je me suis dénoncée alors que j’avais tout fait pour dissimuler ma faute… », a-t-elle révélé.

La production de l’émission ne semble en tout cas pas lui en avoir tenu rigueur.