Michelle Obama dévoile ses conseils à Melania Trump

A un mois de l’investiture de Donald Trump, Michelle Obama révèle les conseils qu’elle a donnés à la future première dame, Melania. Conformément à la tradition, elle l’a reçue à la Maison blanche le 10 novembre, deux jours après l’élection du 45ème président des Etats-Unis.

Peu de détails avaient filtré sur cette rencontre entre les deux femmes au style très différent, après des mois d’une campagne particulièrement houleuse. Tout juste savait-on qu’elles avaient parlé de l’éducation de leurs enfants respectifs, et visité les appartements privés du président.

Restée jusqu’ici très évasive sur cet échange, Michelle Obama s’est finalement livrée à l’animatrice et productrice américaine Oprah Winfrey, lors d’un entretien, le 14 décembre. Sa priorité est d’assurer une transition en douceur entre les deux administrations, alors que la violence de la campagne électorale affecte encore la société américaine. C’est donc une main tendue qu’elle a offerte à celle qui va lui succéder, malgré les différends qui les opposent. « Nous ferons tout ce dont ils auront besoin pour les aider à réussir », a-t-elle réaffirmé à Oprah Winfrey.

Elle a conseillé à la future première dame de se tourner vers elle en cas de besoin, comme Laura Bush l’avait fait pour elle : «La porte est ouverte ». S’assurer que les enfants se sentent normaux, malgré l’attention et les mesures de sécurité dont ils font l’objet, est aussi un enjeu central à ses yeux pour la femme du président.

Donald Trump a reçu le vote favorable des grands électeurs le 12 décembre. Il sera investi le 20 janvier.