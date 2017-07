Michael Phelps défie un requin blanc

Il aura dû attendre son retrait des bassins pour trouver un adversaire à sa mesure. Pour les besoins de la chaîne de télé Discovery Channel, Michael Phelps a pu se confronter à un requin blanc sur 100 mètres à la télévision américaine. La “course” entre “l’athlète le plus titré du monde” et “le prédateur le plus efficace de l’océan”, annoncée par la chaîne de télévision, a finalement tourné à l’avantage du dernier pour deux secondes (36″1 contre 38″1).

“Nous n’étions pas dans l’eau au même moment, je pense que c’est la question que tout le monde se posait, j’étais en sécurité, ce qui était ma priorité N.1”, a déclaré l’Américain à l’issue de la course. Michael Phelps était équipé d’une monopalme pour augmenter sa vitesse. Il a cependant admis que cette “course” avait été “l’une des plus difficiles de (sa) carrière à cause de la température basse de l’eau et de l’attente”.

Né le 30 juin 1985 à Towson, Phelps est spécialiste des épreuves de papillon, de nage libre et de quatre nages. Il est le sportif le plus titré et le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques, avec 28 médailles dont 23 d’or remportées entre 2004 et 2016. Il est également le nageur le plus titré de l’histoire des championnats du monde de natation en grand bassin, avec 26 médailles d’or remportées entre 2001 et 2011.Il est l’actuel détenteur des records du monde du 100 m papillon, 200 m papillon, 400 m quatre nages et 4 × 100 m nage libre. Il est le seul nageur à avoir conservé un titre sur quatre olympiades consécutives, sur 200 m quatre nages. Plus généralement, il a remporté 49 des 63 épreuves (61 podiums) sur lesquelles il s’est aligné aux Jeux olympiques et aux championnats du monde au cours de sa carrière.

Ses titres internationaux ainsi que ses nombreux records du monde lui ont valu d’être nommé nageur de l’année à sept reprises et nageur américain de l’année à neuf reprises. Grâce à ses treize titres olympiques individuels, il bat le record qui était détenu depuis les Jeux olympiques antiques par Léonidas de Rhodes.