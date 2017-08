Michael Hage, nouveau coordinateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord

Le Libanais Michael George Hage vient d'être nommé coordinateur du Bureau sous-régional de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Afrique du Nord, qui siège en Tunisie. Succédant au Burkinabè Lamourdia Thiombiano, il est depuis août 2012 le représentant de la FAO au Maroc.

Titulaire d’une maîtrise en économie et d’une maîtrise ès sciences des affaires de l’Université de l’Etat de New York, ainsi que d’un certificat d’études supérieures en gestion du commerce mondial de l’Ecole des politiques publiques de l’Université George Mason, Virginie-USA, le nouveau responsable onusien a débuté sa carrière à la FAO en 1992 en tant que chargé de liaison auprès du Bureau de liaison avec les Nations unies, à New York. De 1996 à 2000, il a occupé le poste d’administrateur régional chargé de l’information au Bureau régional pour le Proche-Orient, RNE au Caire (Egypte) avant d'être nommé administrateur régional chargé de l’information auprès du Bureau de liaison pour l’Amérique du Nord à Washington D.C.

M. Hage a rejoint le siège de la FAO à Rome, en 2007, en tant que fonctionnaire principal, chargé de la sécurité sur le terrain au service de la sécurité. De 2010 à 2012, il a occupé la fonction de chef de la sous-division du protocole, division de la conférence, du conseil et du protocole.

De février à août 2012, il était fonctionnaire principal au Bureau de la communication et des relations extérieures (OCE).