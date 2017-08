Mezouari remporte le GP S.M le Roi Mohammed VI de kick-boxing

Mohamed Mezouari (76 kg) a remporté la 3e édition du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de kick-boxing, disputée aux premières dimanche à la salle couverte Ziaten à Tanger.

Surnommé Mootje Hamicha, Mezouari s'est adjugé le titre après sa victoire par KO face au Thaïlandais Thongchai Sitsongpeenong, leader du circuit mondial "Glory" (135 victoires).

Mezouari, qui compte à son actif plusieurs consécrations, signe ainsi sa 22e victoire par KO. Le jeune Marocain, qui dispute son premier combat sur le sol national, a en effet réussi de belles prouesses ces derniers temps. Il a battu Hinata Watanabe au Japon, brillé au Kunlun fight et remporté le tournoi du KF 57 en battant Arman Hambaryan. Il a aussi atteint la finale du Kunlun fight 43 face à Sittichai.

De son côté, lors de son parcours, Thongchai a battu des adversaires prestigieux comme Yodwicha, Damien Alamos, Youssef et Yassine Boughanem, Fabio Pinca, Samy Sana, Rungrawee, et Fahmongkol.

Au total, 18 combats ont opposé plusieurs champions du monde de différents pays dont celui entre le Marocain Ilyas Chakir et le Turc Ozcan Tayfun (72,5 kg) remporté par ce dernier aux points.

Organisée par la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thai forms, savate et autres sports assimilés, en coopération avec la Fondation Fight League et la Ligue du Nord, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette compétition sportive internationale a connu la participation de plusieurs stars mondiales de cette discipline représentant les Pays-Bas, la Turquie, l'Algérie, le Suriname et la Thaïlande, outre le Maroc, pays organisateur