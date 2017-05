Mettre en exergue les opportunités commerciales et d'investissement au Maroc

La ville de Bilbao (nord de l’Espagne) a accueilli récemment une "Journée Maroc", destinée à mettre la lumière sur le climat économique et d’investissement dans le Royaume et les opportunités commerciales et touristiques entre le Maroc et la région du Pays basque.

Cette rencontre, organisée par le consulat général du Royaume du Maroc à Bilbao, en partenariat avec l’Agence espagnole des exportations et des investissements (ICEX) et la Chambre de commerce de Bilbao, s’est déroulée avec la participation notamment de représentants de l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et du ministère espagnol de l’Economie, de l’Industrie et de la Compétitivité, rapporte la MAP.

Plus d’une centaine d’entreprises espagnoles ont pris part à cet événement qui avait pour objectif de sensibiliser davantage les investisseurs de la région du Pays basque aux opportunités économiques au Maroc et d’explorer de nouvelles possibilités d’attirer les investisseurs de la région.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le consul général du Maroc à Bilbao, Kamal El Mahdaoui, a mis l’accent sur le climat propice qu’offre le Maroc aux investisseurs, marqué par sa stabilité, sa sécurité et sa crédibilité.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts du consulat général pour renforcer les liens économiques entre le Maroc et les six régions du Nord de l’Espagne, compte tenu de l’intérêt porté par les acteurs économiques de ces régions pour l’investissement au Maroc, a-t-il ajouté.

M. El Mahdaoui a également saisi cette occasion pour souligner les opportunités qu’offre le positionnement du Maroc, en termes de présence en Afrique, en l’occurrence son retour à l’Union africaine et l’adhésion au sein de la CEDEAO, mais également en tant que partenaire privilégié de l’UE, notant en outre que le Maroc est classé premier du continent africain en termes d’investissement.

Il a également mis en exergue la solidité des liens commerciaux avec l’Espagne ainsi que les volumes conséquents des échanges avec la région basque, dans des domaines tels que l’automobile, l’agroalimentaire, l’agriculture et l’énergie.

Ces échanges reflètent une volonté de partenariat appuyée au plus haut niveau institutionnel, a souligné le consul général, faisant part de l’intérêt du Maroc pour la création de valeur ajoutée dans le cadre d’une approche gagnant-gagnant avec le Pays basque.

Pour sa part, Myriam Pérez, directrice générale adjointe de la politique commerciale avec les pays méditerranéens, africains et du Moyen-Orient au ministère de l’Economie, de l’Industrie et de la Compétitivité, a mis l’accent sur la stabilité politique du Maroc et le progrès démocratique réalisé, consolidé par la Constitution de 2011.

Elle a également précisé que le Maroc fait figure de "leader" au niveau du continent africain, une position qui s’est renforcée par son retour au sein de l’Union africaine, de même qu’il constitue un partenaire prioritaire pour l’Espagne.

Mme Pérez a aussi noté que son département continuera d’œuvrer pour le renforcement de la présence espagnole au Maroc, le maintien du dialogue institutionnel au plus haut niveau, l’utilisation des instruments financiers disponibles et l’exploration des opportunités de l’Accord d’association et l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).

Par ailleurs, plusieurs entreprises basques établies au Maroc, comme Campezo, Sener, Banco Sabadell et Tavex, ont exposé leurs expériences respectives en faisant part de leur satisfaction de leurs implantations dans le Royaume.

Ces entreprises ont salué les avantages de l’investissement au Maroc, entre autres, la compétitivité des coûts de production et de main-d’œuvre, la stabilité politique et économique du pays, l’hospitalité, la proximité et l’appui institutionnel.