Messi sauve le point du Barça

Un coup franc égalisateur de Lionel Messi a sauvé in extremis le FC Barcelone à Villarreal (1-1) dimanche en Championnat d'Espagne, mais n'empêche pas le champion sortant de reculer à la troisième place à cinq longueurs du Real Madrid, leader.

Sur ses deux premiers matches de 2017, le Barça n'a pas gagné. Et cela commence à devenir inquiétant pour l'équipe de Luis Enrique, sauvée par le coup de patte de Messi (90e) après l'ouverture du score de Nicola Sansone (49e).

Dans un match ponctué d'erreurs d'arbitrage, Villarreal a fini à dix après l'exclusion méritée de Jaume Costa (90e+3). Les Catalans, eux, auraient pu bénéficier de deux penalties logiques (72e, 77e). Et pour ne rien arranger, Messi a expédié une frappe sur le poteau (73e) !

Au classement, Barcelone (3e, 35 pts) se fait doubler par Séville (2e, 36 pts) et se retrouve décramponné à cinq longueurs du Real (1er, 40 pts) à mi-championnat. Un écart qui pourrait se creuser à huit longueurs si l'équipe de Zinédine Zidane, invaincue depuis neuf mois, gagne en février son match en retard à Valence.