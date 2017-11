Messi restera Catalan

C'est LA photo que les supporters attendaient: Lionel Messi a enfin paraphé samedi son nouveau contrat le liant jusqu'en 2021 avec le FC Barcelone, un accord officialisé en juillet mais dont la signature a beaucoup tardé, à la grande inquiétude des fans.

Près de cinq mois après l'annonce de ce nouveau bail, Messi et le président barcelonais Josep Maria Bartomeu se sont enfin assis autour d'une table pour sceller le contrat, posant tout sourire pour rassurer les "socios" (supporters-actionnaires) du Barça.

"Le FC Barcelone et le joueur Leo Messi ont signé ce matin un nouveau contrat jusqu'au 30 juin 2021. La clause libératoire est fixée à 700 M EUR", a écrit le club dans un court communiqué.

A l'évidence, ce nouveau bail satisfait le quintuple Ballon d'Or argentin (30 ans), gratifié d'un mirobolant salaire autour de 30 M EUR annuels selon la presse.

"Cela faisait un certain temps que nous devions procéder à la signature. Je suis content de rester lié à ce club. Comme je l'ai toujours dit, c'est ma maison et je suis heureux de continuer ici", s'est réjoui Messi au micro de la chaîne du club.

C'est aussi un vrai soulagement pour le peuple blaugrana, traumatisé en août par le départ inopiné du Brésilien Neymar au Paris SG.