Messi croit toujours à la qualification à la Coupe du monde

"La bataille se poursuit afin de réaliser notre rêve" de participer au Mondial-2018: Lionel Messi a posté jeudi sur son compte Facebook un message réconfortant pour les supporters de l'équipe d'Argentine.

"Encore 365 jours avant le coup d'envoi de Russie-2018. La bataille se poursuit afin de réaliser notre rêve", a-t-il écrit alors que la participation des Albicelestes n'est toujours pas assurée.

Alors que l'éternel rival brésilien est en tête des éliminatoires sud-américains et déjà qualifié pour la Russie, Messi et ses coéquipiers peinent.

Ils occupent la 5e place, et s'ils y restent, ils devront disputer un match de barrage contre une sélection de la zone Océanie.

Les Argentins ont quatre matches pour renverser la vapeur: contre l'Uruguay à Montevideo, le Venezuela et le Pérou à domicile, puis un déplacement en Equateur.

Vendredi dernier, le nouveau sélectionneur de l'Argentine, Jorge Sampaoli, a réussi ses débuts sur le banc de l'Albiceleste, avec une victoire (1-0) contre le Brésil... en match amical.