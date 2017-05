Message du président Nazarbaïev à S.M le Roi

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, le vice-ministre kazakh des Affaires étrangères, Akylbek Kamaldinov, porteur d’un message du président Noursoultan Nazarbaïev à SM le Roi Mohammed VI.

"Je suis en visite officielle au Maroc, porteur d’un message du président Nazarbaïev à Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a indiqué Akylbek Kamaldinov dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, précisant avoir évoqué avec Nasser Bourita les moyens de développer les relations de coopération entre les deux pays "frères" dans tous les domaines.

"Les relations de coopération et de fraternité entre le Maroc et la République du Kazakhstan sont bonnes et nous souhaitons les développer davantage, notamment dans les domaines du commerce et de l’industrie", a souligné le diplomate kazakh.

Akylbek Kamaldinov, dont le pays abritera en décembre prochain le premier sommet de l'Organisation de la conférence islamique (OCI) sur la science et la technologie, a souhaité une participation de haut niveau du Maroc à cet évènement qui coïncidera avec EXPO2017 à Astana.

Il a, par la même occasion, salué le rôle important que joue le Maroc au sein de l’OCI.