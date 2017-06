Mercato express

Un coach étranger

pour le Raja

Sur les 28 candidatures déposées auprès de la Commission chargée de choisir le nouvel entraîneur du Raja, celle-ci en a retenu six en vue de succéder à M’Hamed Fakhir, limogé à l’issue du dernier match du championnat. Un communiqué relayé par le site officiel des Verts indique que tous les postulants sont de nationalité étrangère. Dans un autre registre, des franges de supporteurs du Raja ont observé, samedi, un sit-in pour protester contre le président du club, Saïd Hasbane, réclamant son départ.



Le KACM veut

garder Akid

Suite à une saison ponctuée de prestations de hautes volées dans les cages du club de la ville ocre, les dirigeants du KACM ont émis le souhait de garder le portier, Mohamed Akid, toujours sous contrat avec le Wydad de Casablanca, où il est barré par le duo Zouhair Laaroubi et Badr Benachour. Le club de Marrakech compte bien profiter de cette situation pour combler le vide laissé par le départ d’Ali Mhamdi à la RSB en juin 2015.



L’AS FAR intéressée

par El Had …

Pour pallier le départ inéluctable de Yassine El Houasli, l’ASFAR s’active pour lui trouver un successeur dans les bois. Les dirigeants du club militaire s’intéressent à Yassine El Had, en fin de contrat au CRA, qui aurait une autre offre du FUS et de l’OCK.

…Et espère

conserver Barrahma

Les dirigeants de l’ASFAR, de concert avec le coach du club, Aziz El Amri, ont fermé la porte au départ de leur capitaine et plaque tournante du milieu de terrain, Mehdi Ben Rahma (24 ans), malgré les approches de plusieurs clubs des pays du Golfe.



Tighazoui courtisé

par le RCA et le WAC

Auteur d’une saison réussie en Botola Pro, ponctuée de 9 réalisations et 2 passes décisives en 26 titularisations, Amine Tighazoui (28 ans) intéresse fortement le Raja et le WAC. Le milieu offensif, à qui il reste une année de contrat, a une clause libératoire de 100.000 dollars.

C.C