Mendyl et Boussoufa dans l'équipe type du premier tour

Les Marocains Hamza Mendyl (défenseur) et Mbarek Boussoufa (milieu de terrain) figurent dans l’équipe-type du premier tour de la Coupe d'Afrique des nations de football 2017 au Gabon (14 janvier-5 février), a annoncé, lundi, la CAF sur son site web. Aux côtés des deux joueurs marocains, il ya également Ahmed Fathi et Ahmed Hegazy (Egypte), Mohamed Amine Ben Amor, Youssef Msakni et Naïm Sliti (Tunisie).

Voici l'équipe type:

Gardien : Fabrice Ondoa (Cameroun).

Défenseurs : Ahmed Fathi (Egypte), Ahmed Hegazy (Egypte), Kara Mbodj (Sénégal), Hamza Mendyl (Maroc).

Milieux de terrain : Mohamed Amine Ben Amor (Tunisie), Mbark Boussoufa (Maroc), Youssef Msakni (Tunisie).

Attaquants : Junior Kabananga (RD Congo), Naïm Sliti (Tunisie), Denis Bouanga (Gabon).

Les remplaçants : Essam el-Hadary (Egypte), Issama Mpeko (RD Congo), Ali Maâloul (Tunisie), Marouane Da Costa (Maroc), Abdallah El Saïd (Egypte), Christian Atsu (Ghana), Fayçal Fajr (Maroc), Riyad Mahrez (Algérie), Khama Billiat (Zimbabwe) et Bertrand Traoré (Burkina Faso).