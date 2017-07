Meknès dispose d’un nouveau Centre culturel

La cité ismailite de Meknès dispose désormais d’un nouveau centre culturel "Anassy" qui vient renforcer les infrastructures culturelles et artistiques de la ville.

Edifié sur une superficie de 588 m2, ce nouvel établissement a été inauguré, vendredi soir, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohammed Laâraj. Ce nouveau centre destiné à créer un espace d’animation culturelle de proximité et à jouer un rôle dans l'épanouissement culturel local et national est un lieu de création, d'éducation et de développement multimédia.

L’édifice est composé d’une bibliothèque multimédia pour enfants et adultes, d’un espace d’informatique et d’animation, d’une salle multidisciplinaire et d'autres dépendances notamment des ateliers de formation théâtrale, musicale et artistique, de deux salles de conférences, d’ateliers de formation et d’un espace d’exposition.

Le ministre de la Culture et de la Communication a fait savoir dans une déclaration à la MAP que la réalisation de ce centre, qui ouvrira ses portes au public à partir de septembre prochain, s’inscrit dans le cadre des projets conçus entre les secteurs public et privé pour établir une nouvelle approche visant en premier lieu à rapprocher la culture aux citoyens.

M. Laâraj a relevé que son département œuvre à relancer ce genre de projets dans les différentes villes et régions afin de renforcer la culture de proximité.