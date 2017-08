Meknès abritera en septembre un symposium international sur l’agriculture de conservation

Un symposium international sur l’agriculture de conservation aura lieu le 14 septembre au Qualipôle Alimentation de Meknès autour du thème “Les leviers d’adoption de l’agriculture de conservation’’.

Initiée par l’Association marocaine d’agriculture (AMAC), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et le Centre maroco-allemand du conseil agricole (CECAMA), cette rencontre vise à informer les acteurs nationaux (agriculteurs, décideurs et organismes de développement agricole) sur les expériences des pays ayant réussi la transition de l’agriculture dite conventionnelle vers l’agriculture de conservation (AC), rapporte la MAP.

Les participants débattront notamment des conditions institutionnelles, économiques et sociales qui permettront une large diffusion de l’AC au Maroc.

Des conférences sur l’AC dans différentes régions du monde et des ateliers dirigés par des professionnels du secteur sont au programme de ce symposium.

D’après les organisateurs, cette rencontre devra permettre de porter à la connaissance des acteurs nationaux les expériences nationales et internationales, soutenir les initiatives du pouvoir public et de la recherche agronomique pour la diffusion de l’AC au Maroc, d’identifier les contraintes et les leviers de succès de la transition vers l’AC et de renforcer la coopération internationale.

L’agriculture de conservation est un système qui permet d’intensifier durablement la production agricole par des techniques respectueuses des ressources naturelles, principalement l’eau et le sol, et plus économes en énergie et temps de travail. Cette pratique permet l’adaptation de l’agriculture et l’atténuation des effets du changement climatique.