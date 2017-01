Mehdi Saïssi s’illustre au Red Sea Aïn Sokhna Classic

Les jeunes pros du team A.T.H. se livrent à une concurrence loyale mais acharnée durant les épreuves auxquelles ils participent. Lors de la semaine dernière, le golfeur marocain Yassine Touhami s’était classé à la 12ème place en jouant -4.

Cette semaine, c’est au tour de Mehdi Saïssi de prendre la relève dans le Red Sea Aïn Sokhna Classic, épreuve du Pro Golf Tour Allemand, en passant le Cut. En jouant 68-70-74, il termine à -4 à la 27ème place de ce Tournoi remporté par l’Anglais Ben Parker -21 (65-65-66) devant l’Autrichien Clemens Prader -18

Mehdi Saïssi a été le seul des 5 joueurs marocains engagés dans ce tournoi à faire partie des 40 golfeurs ayant réussi à passer un Cut fixé à -2.

Les épreuves du Pro Golf Tour reviennent au Maroc puisque le Tony Jacklin de Casablanca accueillera à partir du 12 février, les joueurs du Pro Golf Tour dont ceux du Team A.T.H.

Nul doute que les tournois à venir nous réservent de bonnes surprises.

Par ailleurs, dans le cadre du World Golf Amateur Championship dont le Maroc fait partie pour la première fois de son histoire golfique, le Grand Prix de Rabat s’est déroulé récemment sur le parcours du Royal Golf de Dar Es Salam.

Malgré des conditions météorologiques difficiles, les résultats étaient remarquables et plus de 10 joueurs et joueuses ont participé à ce tournoi représentant 8 clubs du Royaume.

Ainsi, dans le tableau féminin, la victoire est revenue à Lina Belmati du RGDES-Rabat qui a rendu une carte de 82-76-77 235, prenant le meilleur sur Oumou Dieye (Tony Jacklin Marrakech : 82-76-85 243) et Intissar Rich (R.C.C. Tanger : 83-84-83 250)

Chez les messieurs, c’est Ayoub Lguirati (Royal Golf Agadir : 74-71-77 222) qui a eu le dernier mot. La deuxième place est revenue à Ayoub Id Omar Ayoub (Royal Golf Marrakech : 73-74-80 227), alors que la troisième marche du podium a été foulée par Ayoub Saïdi (R.C.C. Tanger : 88-72-72 232). Dans le tableau Mid Amateurs, disputé sur 2 tours, le sociétaire du RGDES-Rabat, My Hassan El Mansouri a terminé en pole position (80-82 162), suivi de Souleimane Berrada (R.G.A.M. Anfa Mohammedia : 84-85 169) et Naoufel Lahlou (Tony Jacklin Casablanca : 82-90 172).