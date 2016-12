Mehdi Benatia courtisé par l’OM

Mehdi Benatia pourrait troquer dès ce mercato hivernal les cieux transalpins pour la cité phocéenne. L’information officieuse qui circule fait état d’un départ imminent de l’international marocain de la Juventus de Turin pour l’Olympique de Marseille.

L’éventualité de ce transfert a été relayée par bon nombre de médias aussi italiens que français, d’autant plus que l’intéressé serait tenté plus que jamais par un retour à l’OM, club où il avait fait ses débuts professionnels sans pour autant pouvoir s’imposer.

Autre facteur confortant la possibilité du come back de Benatia à Marseille est que le club phocéen est entraîné par Rudi Garcia, un coach qu’il connaît fort bien après avoir joué sous sa houlette à l’AS Rome. C’étaient d’ailleurs les années de gloire de Mehdi Benatia qui était monté en grade pour s’imposer non seulement comme l’un des meilleurs défenseurs du Calcio mais également du monde, ce qui lui a valu d’être recruté par le grand Bayern de Pep Guardiola.

De retour au Calcio, à la Juve à titre de prêt, le capitaine du Onze national n’a pu gagner sa place de titulaire, ne disputant depuis l’entame de la saison que dix matches, toutes compétitions confondues. Cette situation plaide beaucoup plus vers un départ et Marseille se présente comme une option parmi d’autres. D’après le quotidien spécialisé italien la Gazzetta dello Sport, Mehdi Benatia est convoité par le club russe de Spartak Moscou prêt à mettre le paquet pour s’attacher ses services. Sauf que pour le moment, les dirigeants de la formation moscovite ne sont pas encore parvenus à un accord avec leurs homologues turinois et la transaction n’est pas acquise non plus pour l’Olympique de Marseille qui devrait en principe débourser à la Juventus la bagatelle somme de 17 millions d’euros.

En attendant l’issue de cette affaire, Mehdi Benatia est actuellement avec le Onze national qui entame aujourd’hui à Al Aïn aux Emirats Arabes Unis son stage de préparation en perspective de la CAN 2017 au Gabon. Une concentration qui sera ponctuée par deux matches tests contre la Finlande et l’Iran, sachant que lors de la Coupe d’Afrique, la sélection marocaine évoluera dans le groupe C aux côtés des équipes de la République démocratique du Congo, du Togo et de la Côte d’Ivoire.