Mdonna gaffe sur Twitter

Madonna était de passage à Saint-Tropez pour une soirée caritative. Après sa performance, la chanteuse a fait une boulette....

De terribles incendies font rage dans le Sud de la France, notamment dans le Var. Mais ils n’ont pas empêché Madonna de faire un crochet par Gassin, commune voisine de Saint-Tropez. L’interprète de Like a Virgin a honoré Leonardo DiCaprio de sa présence lors d’une soirée caritative que l’acteur de Titanic, qui a retrouvé d’anciens collègues, organisait dans le but de récolter des fonds pour sa fondation venant en aide à la protection de l’environnement.

Dans l’euphorie du moment, la chanteuse de 58 ans s’est emparée du micro pour offrir un mini-concert au public particulièrement people qui s’y trouvait. Fière de sa prestation, Madonna a tenu à remercier sur Twitter son hôte et les spectateurs qui l’ont acclamée pendant son live improvisé : « Ce soir, c’était le feu à Saint-Tropez ». Sauf que dans le contexte particulier où le feu ravage effectivement les alentours, le message prend un tout autre sens et place dans l’embarras la reine de la pop. Si des internautes ont détendu l’atmosphère avec humour, tous n’ont pas dû interpréter de la même façon cette énorme maladresse.