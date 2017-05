Mbappé : J'ai rêvé de Zidane le joueur, pas l'entraîneur

La pépite des Bleus Kylian Mbappé, courtisé par les plus grands clubs européens comme le Real Madrid, a déclaré lundi avoir "rêvé de Zidane, le joueur" et non de "Zidane, l'entraîneur", pourtant récent vainqueur de la Liga, dans une volonté d'éteindre toute rumeur de transfert.

"Le joueur m'a fait rêver, me fait encore rêver quand je tombe sur certaines vidéos. Après, l'entraîneur c'est complètement autre chose. C'est un grand entraîneur qui a tout de suite récolté des résultats et qui est en train de se développer", a-t-il ajouté devant la presse à Clairefontaine au sujet de "Zizou", en lice pour décrocher une 2e Ligue des champions d'affilée samedi.

Après une saison ébouriffante à Monaco où il a remporté le championnat et atteint la demi-finale de la C1, Mbappé, 18 ans, a vu sa cote sur le marché des transferts complètement exploser en à peine six mois.

Selon plusieurs médias, le Real Madrid et Manchester City auraient proposé 130 M EUR pour s'attacher ses services, ce qui pourrait constituer un record.

"Je suis concentré sur la sélection avant tout, il y a énormément de temps pour réfléchir à tout ça. Il y a trois matches importants, je ferai le point après la sélection", a-t-il souligné, ajoutant que l'"avis" de son sélectionneur Didier Deschamps "compte" même s'il "ne guidera pas" son choix.

A un an du Mondial-2018, est-il prêt à prendre le risque de quitter le cocon monégasque pour un plus grand club et voir son temps de jeu diminuer ? "Pourquoi moins jouer ?", a-t-il d'abord répondu, à la fois surpris d'une telle question et sûr de lui.

"J'aurai le temps de réfléchir à tout ça. Non, ça ne me fait pas peur plus que ça de partir", a-t-il enfin lâché.