Mawazine célèbre les spectacles de rue

La 16ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde, qui se tiendra du 12 au 20 mai prochain, présentera une programmation dédiée aux troupes marocaines qui excellent dans le domaine des arts vivants urbains avec au menu des acrobaties, musiques et danses en tous genres. "Fidèle à sa démarche en faveur de toutes les expressions artistiques urbaines, Mawazine propose pour sa 16ème édition un programme complet de spectacles de rue qui animeront les principales artères de Rabat", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Pendant huit jours, la capitale sera le lieu de toutes les rencontres entre les habitants et des troupes et fanfares marocaines dont les musiques, danses et acrobaties ne manqueront pas de surprendre les festivaliers et d’apporter un vent d’air frais dans l’espace public, ajoute le communiqué. Ainsi, dès le 13 et jusqu’au 16 mai, le groupe Bakho Atika, une des troupes les plus populaires du Maroc et une référence sur les circuits internationaux, mettra à l’honneur ses huit musiciens avec un cocktail de bonne humeur, de danse et de dakka marrakchia.

Durant la même période, Oussama Band présentera les arts du cirque avec passion, talent et créativité, note-t-on de même source, précisant qu’en encadrant et formant des futurs talents et artistes, Oussama Band s’est fait une spécialité des espaces d’échanges et de rencontres, tout en participant à l’insertion sociale des jeunes et en donnant un sens toujours plus riche à la culture du cirque en général. Du 17 au 20 mai, pour le deuxième volet de sa programmation dédiée aux spectacles de rue, Mawazine conviera Les Tambours du Maroc, un groupe de percussions formé en 2009 et composé de quinze jeunes passionnés de musique.

Leur principal atout : une créativité sans limites ! Les Tambours du Maroc recyclent des ustensiles du quotidien pour en faire de véritables instruments aux rythmes variés et puissants, puisant leur inspiration dans les musiques du monde et invitant les publics à un voyage dans le temps et l’espace. Toutes les prestations du groupe font également l’objet de chorégraphies saisissantes. Des rythmes, il en sera aussi question avec la troupe Casa Fiesta, créée à Casablanca et qui réunit une équipe de percussionnistes et danseurs s’inspirant des répertoires métissés du Sénégal, de l’Egypte et du Maroc : gnawi, châabi et reggada. Avec le chant, et accompagné par le jeu de la Capoeira, une spectaculaire méthode de combat brésilienne, Casa Fiesta proposera un spectacle ludique et acrobatique.

Notons que le Festival Mawazine rythmes du monde, créé en 2001, est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc.

Très engagé dans la promotion de la musique marocaine et considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale. Porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, le festival est d’un grand apport pour le tourisme de la région et reste un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.