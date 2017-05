Mawazine a attiré plus de 2,4 millions de festivaliers dont 480.000 pour la seule soirée de clôture

La 16ème édition du Festival Mawazine-rythmes du monde a attiré plus de 2,4 millions de festivaliers réunis durant neuf jours de célébration musicale entre Rabat et Salé (12-20 mai), dont 480.000 pour la seule soirée de clôture, a annoncé l'Association Maroc Cultures, organisatrice de cet événement. Cet attrait renouvelé pour une programmation de qualité mondiale a confirmé une fois encore le statut de Mawazine, festival incontournable et acteur majeur d'une plus grande démocratisation de la culture pour tous les Marocain(e)s, à travers un accès gratuit à 90% des concerts, souligne l’association dans un communiqué. Cette réussite a été rendue possible grâce à la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont le Haut patronage permet à Mawazine de bénéficier depuis sa création des meilleures conditions possibles à son développement et à son épanouissement, souligne le communiqué. Ce succès est également celui du public dont la confiance et le soutien font chaque année de Mawazine un moment unique de liesse populaire et de partage entre toutes les générations, précise la même source. Vitrine de la musique mondiale et de la scène marocaine, Mawazine est le symbole de la relation historique que le festival entretient avec les villes de Rabat et Salé, ajoute-t-on. Conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi MohammedVI, de faire de la capitale le centre d’une intense activité de promotion de la création marocaine et internationale, Rabat et Salé mettent à disposition de Mawazine leurs rues et leurs monuments. En retour, le festival met en valeur les deux cités à travers la mise en lumière de leurs plus beaux sites : Vallée du Bouregreg, Kasbah des Oudayas, Théâtre National Mohammed V, Jardins du Chellah, etc. Et de souligner qu’en accueillant cet événement unique, Rabat et Salé se transforment non seulement en véritables scènes à ciel ouvert mais elles participent à la promotion de leur histoire, tout en œuvrant à la création d'un Maroc moderne et ouvert. Acteur du rayonnement de la culture marocaine, dont les premiers ambassadeurs sont les artistes invités, qui partagent leur expérience du festival et du Maroc avec des centaines de millions de téléspectateurs et followers sur les réseaux sociaux, Mawazine s’impose aussi comme un moteur économique.

Le festival impacte ainsi positivement le chiffre d’affaires des professions du tourisme, contribue à créer des milliers d’emplois et favorise l’émergence d’une industrie nationale du monde du spectacle à travers l’utilisation de savoir-faire locaux dans un grand nombre de domaines.

Cette articulation entre la société, la culture et l’économie fait de Mawazine un événement véritablement unique en Afrique et dans le monde, se félicite l’Association Maroc Cultures. "Un pays ouvert, c'est un pays qui avance. Mawazine est l’un des porte-étendards de l’ouverture du Maroc; il représente les valeurs de notre pays, qui s’inscrit dans une tradition de partage et de tolérance", a indiqué Abdeslam Ahizoune, président de Maroc Cultures et du Festival Mawazine-rythmes du monde, cité par le communiqué.

La programmation, qui couvre quasiment toutes les cultures musicales du monde, fait de Mawazine plusieurs festivals en un. Il s’agit d’un choix délibéré de promouvoir les jeunes talents du Maroc et de faire découvrir au plus grand nombre des artistes venus d'ailleurs, qui n'ont pas tous une grande notoriété dans le Royaume, a relevé M. Ahizoune. C’est en outre l’envie d’ouvrir l'univers de la musique à un public qui n’a pas toujours l'habitude de la scène, participant en cela à la démocratisation culturelle que le Maroc défend ardemment, a-t-il ajouté.

Illustrant la pérennité du modèle organisationnel et financier de Mawazine, cette 16e édition marque enfin l’excellence des relations que le festival entretient avec les professionnels, les partenaires, les sponsors, les médias et les autorités. Avec eux, Mawazine se déroule chaque année dans des conditions techniques et de sécurité irréprochables. Organisé pendant neuf jours, chaque année au mois de mai, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et une kyrielle d’artistes de renom. Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale.